В Кировской области нашли бешенство у домашней собаки
Диагноз бешенство поставили собаке, которая жила в деревне Куршино. Об этом сообщили в Управлении ветеринарии Кировской области.
- В связи с участившимися случаями бешенства владельцам домашних животных необходимо привить своих питомцев, - попросили кировчан в Управлении. - В случае укуса человека животным нужно в срочном порядке обратиться в больницу.
Кстати, в Унинском районе ввели карантин по бешенству. Это сделали на территории села Елгань и прилегающих к нему охотничьих угодий. Этот населенный пункт стал четвертым, где ввели карантин по бешенству. Среди неблагополучных села и деревни в Богородском, Зуевском и Пижанском районах.
ИСТОЧНИК KP.RU