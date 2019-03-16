2019-03-16T13:22:32+03:00
Общество

В Кировской области нашли бешенство у домашней собаки

Больное животное содержалось у одного из жителей Вятскополянского района
Евгений ДЕМИХОВ
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сециаисты предупреждают: следует избегать незнакомых животных, ведь они могут быть источником заболеванийсециаисты предупреждают: следует избегать незнакомых животных, ведь они могут быть источником заболеванийФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Диагноз бешенство поставили собаке, которая жила в деревне Куршино. Об этом сообщили в Управлении ветеринарии Кировской области.

- В связи с участившимися случаями бешенства владельцам домашних животных необходимо привить своих питомцев, - попросили кировчан в Управлении. - В случае укуса человека животным нужно в срочном порядке обратиться в больницу.

Кстати, в Унинском районе ввели карантин по бешенству. Это сделали на территории села Елгань и прилегающих к нему охотничьих угодий. Этот населенный пункт стал четвертым, где ввели карантин по бешенству. Среди неблагополучных села и деревни в Богородском, Зуевском и Пижанском районах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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