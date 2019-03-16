Кировчане двое суток ищут потерявшегося пса
Он может находиться в Коминтерне
Пса не было дома уже двое суток. Фото: vk.com/privet_iz_kirova
Изменить размер текста:
Ачи потеряли в четверг, 14 марта, около двух часов дня. С тех пор хозяева не видели пса. Он убежал из деревни Подберезы, которая располагается недалеко от Макарьевского кладбища. Валерия Лихачева, хозяйка пса, рассказывает, что пес сейчас может быть в Коминтерне.
Приметы: окрас лап и морды белый, спины и боков - красно-пшеничный. Пес очень шумный и общительный.
Всех, кому что-либо известно о местонахождении Ачи, просят откликнуться по телефонам: 8-912-705-43-90, 8-912-720-97-56, 46-19-56
ИСТОЧНИК KP.RU