Кировчане двое суток ищут потерявшегося пса

СЕГОДНЯ 12:35 2019-03-16T12:35:40+03:00

Пса не было дома уже двое суток. Фото: vk.com/privet_iz_kirova

Он может находиться в Коминтерне

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Ачи потеряли в четверг, 14 марта, около двух часов дня. С тех пор хозяева не видели пса. Он убежал из деревни Подберезы, которая располагается недалеко от Макарьевского кладбища. Валерия Лихачева, хозяйка пса, рассказывает, что пес сейчас может быть в Коминтерне.

Приметы: окрас лап и морды белый, спины и боков - красно-пшеничный. Пес очень шумный и общительный.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении Ачи, просят откликнуться по телефонам: 8-912-705-43-90, 8-912-720-97-56, 46-19-56

ИСТОЧНИК KP.RU