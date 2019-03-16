Кировчане помогли пассажиру и водителю выбраться из перевернувшейся посреди дороги машины
Отзывчивые горожане придерживали двери авто и помогали спуститься
ДТП произошло на одной из кировских улиц. Фото: vk.com/ky43_ubezhishe
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ДТП произошло 15 марта на одной из кировских улиц около шести часов вечера. Машина перевернулась на бок посреди дороги. Авто окружили люди. Они помогли выбраться девушке и молодому человеку, которые находились в машине. Отзывчивые горожане придерживали транспортное средство, чтобы оно не перевернулось на крышу, и помогали пострадавшим спуститься на дорогу. Видео с места аварии запечатлел один из кировских водителей. Он выложил его в социальные сети.
Напомним, что недавно в Кильмезском районе грузовик «ГАЗ» наехал на пешехода, который шел по обочине дороги. Мужчина погиб на месте от полученных травм.
ИСТОЧНИК KP.RU