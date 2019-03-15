2019-03-15T16:35:05+03:00
Происшествия

Погода в Кирове на выходные: ожидаются небольшие снегопады

Синоптики предсказывают небольшое потепление
Евгений ДЕМИХОВ
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В Кирове будет не очень холодно и пасмурноВ Кирове будет не очень холодно и пасмурноФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Весна неумолимо берет свое. Несмотря на частые ненастья на прошлой неделе, на улице становится все теплее.

В пятницу, 15 марта, вечером в Кирове небо будет ясным, а температура воздуха «задержится» на отметке -2...-6 градусов. Ночью похолодает до -7...-6 градусов. Ветер в этот вечер будет южный и юго-западный 2,8 м/с.

Суббота, 16 марта, уже не будет такой солнечной, как в предыдущий день. На большую часть суток небо затянет облаками. Температура утром опустится до -8...-1 градусов, днем потеплеет до -1...0 градусов, а к вечеру снова немного похолодает до -4...-3 градусов. Ветер в этот день будет преимущественно южный до 3,3 м/с. Синоптики предсказывают, что после полудня ожидаются небольшие снегопады.

В воскресенье, 17 марта, температура воздуха утром будет держаться на уровне -4...-2 градусов, днем она поднимется до -2...-1 градусов. Вечером и ночью значительного похолодания не ожидается. Температура воздуха опустится до -3 градусов. По прогнозу сервиса Яндекс.Погода, ветер будет в основном южным до 4 м/с. Небо в этот день затянет облаками. И, как в субботу, могут пройти снегопады.

ИСТОЧНИК KP.RU

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