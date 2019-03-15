2019-03-15T16:33:33+03:00
Общество

В Кирове, на улице Северо-Садовой, образовался кислотно-зеленый пруд

Жидкость не опасна для людей, животных и окружающей среды
Евгений ДЕМИХОВ
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Жидкость помогает определить места утечек и для людей она безвредна. Фото: vk.com/zlo43Жидкость помогает определить места утечек и для людей она безвредна. Фото: vk.com/zlo43
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В пятницу, 15 марта, кировчане обнаружили на одной из улиц лужу яркого цвета. Фотография «пруда» попала в сеть с подписью: «Из трубы вытекает химическое вещество кислотно-зеленого цвета, из-за этого вся вода (в пруду. - Ред.) стала зеленой».

Пользователи группы «Злой кировчанин», где разместили фото, шутят, что это мутаген из популярного мультсериала и предрекают нашествие мутантов-ниндзя на город.

- Нам уже сообщили об этой утечке, - прокомментировали инцидент в КТК. - Она образовалась сегодня. Сейчас мы ведем проверки теплосетей, поэтому добавляем в воду органический краситель, он помогает обнаружить утечки. Для окружающей среды и людей он совершенно безопасен.

В скором времени протекающий участок трубы изолируют и внесут его в график ремонта.

Напомним, что недавно на двух кировских улицах также была обнаружена утечка. Правда, в тот раз она была значительней по размерам. Тогда из-за «красного моря» некоторые кировчане не могли даже выйти из своих домов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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