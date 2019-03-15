В Кирово-Чепецке открыли детский технопарк «Кванториум»

СЕГОДНЯ 14:32 2019-03-15T16:31:32+03:00

На этой современной площадке дети будут заниматься робототехникой и другими современными науками. Фото: пресс-служба правительства Кировской области

Он стал вторым по счету в Кировской области

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400 детей в возрасте от 5 до 18 лет будут обучаться в этом учреждении дополнительного образования. Открытие нового «Кванториума» состоялось 14 марта 2019 года.

- Дети будут обучаться по программам естественных наук и техники, - сообщили в правительстве Кировской области. - Для ребят подобрали квантумы (направления) в связи со спецификой самого города: Хайтек, IT-квантум, Робоквантум, Промдизайнквантум. Все они нацелены на высокотехнологичное производство и должны способствовать заинтересованности молодого поколения в трудовых профессиях.

На создание этого учреждения допобразования выделено порядка 74 миллионов рублей. На них отремонтировали помещения, а также купили современное оборудование: мощные компьютеры, лазерные установки и 3D-принтеры. Предприятия города также внесут свою лепту в развитие «Кванториума». Они поддержат учреждение на 11 миллионов рублей.

На торжественном открытии присутствовали губернатор Кировской области и ректор ВятГУ. Игорь Васильев в своей речи отметил вклад вуза в детское образование.

Кстати, в 2020-2022 годах планируется создать мобильные кванториумы - передвижные станции-лаборатории. В них смогут заниматься дети из населенных пунктов с численностью жителей меньше 60 тысяч человек.

ИСТОЧНИК KP.RU