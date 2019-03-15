В Вахрушах нашли молодого человека, пытавшегося ограбить магазин в Слободском

СЕГОДНЯ 14:01 2019-03-15T16:29:40+03:00

Злоумышленник обронил на пол деньги, которые достал из кассы Фото: Михаил ФРОЛОВ

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Оперативники приехали на одно из вахрушевских предприятий, где сейчас работает их бывший коллега, который сообщил о похожем на злоумышленника человеке. Молодого человека задержали.

- Он сознался, что пошел на преступление, «потому что нужны были деньги», - сообщили в УМВД России по Кировской области. - 23-летнего подозреваемого поместили в изолятор временного содержания.

Его могут поместить под стражу на время следствия.

В полиции также рассказали подробности самого преступления. Молодой человек вошел в один из магазинов города Слободского, зашел за прилавок и начал доставать из кассы деньги. Его спугнула работница торговой точки, которая в этот момент вышла из подсобки.

Злоумышленник, увидев продавца, схватил нож, лежащий на прилавке, и ударил женщину по руке, а потом убежал. Как оказалось, из кассы он забрал полторы тысячи рублей. Вот только, отступая, злоумышленник обронил деньги на пол.

ИСТОЧНИК KP.RU