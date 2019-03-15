В кировском заповеднике сняли битву енотов

СЕГОДНЯ 13:09 2019-03-15T13:26:30+03:00

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Фотоловушка в Нургуше запечатлела сцену из жизни местных обитателей. К бобровой плотине на озере вышла на кормежку енотовидная собака, которую в простонародье называют енотом. Однако пушистому зверьку не удалось полакомиться рыбой у проталины.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kirov.kp.ru/video/embed/697369" frameborder="0"></iframe> В заповеднике Нургуш запечатлели битву енотов.«Семейная пара» енотовидных собак прогнала сородича с места кормежки. Видео: предоставлено сотрудниками заповедника «Нургуш»! другой источник

Ему помешала «семейная пара» таких же енотовидных собак. Животные напали на сородича и спугнули его.

Сотрудники заповедника, разместившие видеозапись с битвой на своем сайте, рассказали, что это место находится в самом центре Нургуша, на озере в Котельничском районе. Туда часто приходят другие звери, потому что вода здесь замерзает только в самые лютые холода.

ИСТОЧНИК KP.RU