2019-03-15T13:26:30+03:00
Дом. Семья

В кировском заповеднике сняли битву енотов

«Семейная пара» животных прогнала с места кормежки другого зверька
Евгений ДЕМИХОВ
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Солнечные дни разбудили пушистого зверя и он решил полакомиться рыбой. Фото: предоставлено сотрудниками заповедника «Нургуш»Солнечные дни разбудили пушистого зверя и он решил полакомиться рыбой. Фото: предоставлено сотрудниками заповедника «Нургуш»
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Фотоловушка в Нургуше запечатлела сцену из жизни местных обитателей. К бобровой плотине на озере вышла на кормежку енотовидная собака, которую в простонародье называют енотом. Однако пушистому зверьку не удалось полакомиться рыбой у проталины.

В заповеднике Нургуш запечатлели битву енотов.«Семейная пара» енотовидных собак прогнала сородича с места кормежки. Видео: предоставлено сотрудниками заповедника «Нургуш»! другой источник

Ему помешала «семейная пара» таких же енотовидных собак. Животные напали на сородича и спугнули его.

Сотрудники заповедника, разместившие видеозапись с битвой на своем сайте, рассказали, что это место находится в самом центре Нургуша, на озере в Котельничском районе. Туда часто приходят другие звери, потому что вода здесь замерзает только в самые лютые холода.

ИСТОЧНИК KP.RU

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