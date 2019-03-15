В кировском заповеднике сняли битву енотов
Фотоловушка в Нургуше запечатлела сцену из жизни местных обитателей. К бобровой плотине на озере вышла на кормежку енотовидная собака, которую в простонародье называют енотом. Однако пушистому зверьку не удалось полакомиться рыбой у проталины.
В заповеднике Нургуш запечатлели битву енотов.«Семейная пара» енотовидных собак прогнала сородича с места кормежки. Видео: предоставлено сотрудниками заповедника «Нургуш»! другой источник
Ему помешала «семейная пара» таких же енотовидных собак. Животные напали на сородича и спугнули его.
Сотрудники заповедника, разместившие видеозапись с битвой на своем сайте, рассказали, что это место находится в самом центре Нургуша, на озере в Котельничском районе. Туда часто приходят другие звери, потому что вода здесь замерзает только в самые лютые холода.
ИСТОЧНИК KP.RU