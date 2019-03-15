Бывшую работницу уржумского банка отправят в колонию за украденные 5 млн рублей

СЕГОДНЯ 11:23 2019-03-15T12:23:55+03:00

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27-летняя банковская служащая придумала схему, по которой три года подделывала документы и похищала деньги, принадлежащие вкладчикам организации. За это время она забрала из кассы уржумского банка порядка 5,3 миллиона рублей. Незаконные операции прекратила плановая проверка. Тогда банковские работники недосчитались крупной суммы.

Выяснилось, что женщина тратила деньги на собственные нужды, в чем она и призналась. Ее тут же уволили с работы.

- Жительницу Уржумского района судили по двум статьям: «Мошенничество в особо крупном размере с использованием служебного положения» и «Присвоение вверенного виновной имущества с использованием служебного положения», - сообщили в прокуратуре Кировской области. - Суд признал ее виновной и назначил наказание в виде лишения свободы на два с половиной года колонии общего режима. Женщину взяли под стражу в зале суда.

Бывшую сотрудницу банка обязали вернуть похищенное. Для возмещения материального ущерба ее имущество арестовали.

ИСТОЧНИК KP.RU