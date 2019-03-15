Кировчанин заработал на биткойнах 800 тысяч рублей и отдал их на алименты

СЕГОДНЯ 10:21 2019-03-15T11:14:31+03:00

Виртуальную валюту он обменял на реальную только после требования судебных приставов

Изменить размер текста: A A

Мужчина не выплачивал средства на содержание двоих детей. Он зарабатывал деньги в интернете и все накопления хранил в виде криптовалюты - биткойнах. Пока он «делал деньги», на него завели дело о взыскании алиментов.

- За мужчиной накопился долг 600 тысяч рублей, - сообщили в УФССП России по Кировской области. - Для этого нужно было перевести виртуальную валюту в реальную. Обмен состоялся только после обращения к должнику судебного пристава.

Специалисты взыскали со счетов кировчанина почти 800 тысяч рублей, которые раньше были биткойнами. 600 тысяч из них отправили на содержание детей, 37 тысяч рублей направили в бюджет в виде исполнительного сбора, а остаток суммы вернули должнику.

Кстати, мужчине вручили направление в Центр занятости населения для постановки на учет и пригрозили административной и уголовной ответственностью за уклонение от уплаты алиментов.

ИСТОЧНИК KP.RU