В кировском садике не оказали помощь ребенку с застрявшей в горле костью

СЕГОДНЯ 10:13 2019-03-15T11:17:00+03:00

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На днях в одном из кировских детских садов маленький мальчик получил травму во время обеда: в гортань ребенка воткнулась рыбная кость. Медицинской помощи мальчику не оказали: в дошкольном учреждении просто не оказалось врача. Скорую помощь никто из руководителей детсада также вызывать не стал. В итоге мальчика вместе с мамой отправили в больницу «своим ходом» - подвергли жизнь и здоровье воспитанника опасности.

- Служебные проверки показали, что в этом ЧП виноваты заведующая, воспитатель, помощник по воспитательной работе и повар, - рассказали в аппарате уполномоченного по правам ребенка в Кировской области. - Причины случившегося - слабый контроль за качеством еды на раздаче и недостаточное внимание к ребенку. Воспитатели не сразу рассказали руководству садика о произошедшем.

Однако воспитателю и его помощнику за это ЧП сделали лишь замечание. Шеф-повара привлекли к административной ответственности, а в Роспотребнадзоре решили, что теперь в этом садике рыбные блюда будут готовиться только из фарша.

ИСТОЧНИК KP.RU