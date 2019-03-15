2019-03-15T08:36:31+03:00
Происшествия

В Чепецке «хакер» получил штраф в восемь тысяч рублей за попытку украсть деньги с карты

Мужчина не смог украсть 44 тысячи рублей
Алена ЗАЙЦЕВА
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Карты владелица забыла в банкоматеКарты владелица забыла в банкоматеФото: Анатолий ЖДАНОВ
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В суде города Кирово-Чепецка рассмотрели дело о неудачной попытке хищения 44 рублей с банковской карты. 35-летний местный житель был в офисе банка и увидел, что один из клиентов забыл карту в банкомате. Сначала чепчанин пытался ввести пин-код. Но после нескольких неудачных попыток понял, что карту заблокируют. Забрал ее домой.

- Дома при помощи имевшихся в наличии данных банковской карты, мужчина зашел на сайт, где попытался через платежную международную систему создать электронный кошелек, привязать его к банковской карте и похитить все деньги – 44 тысячи рублей – сообщает Кирово-Чепецкая городская прокуратура. - Однако до конца свои преступные действия он довести не смог, так как владелица заблокировала карту.

За попытку украсть деньги несостоявшийся мошенник получил штраф – восемь тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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