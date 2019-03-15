В кафе Юрьянского района нашли нарушения

СЕГОДНЯ 08:23 2019-03-15T08:23:57+03:00

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Во избежание возникновения и распространения особо опасных болезней животных - африканской чумы свиней, высокопатогенного гриппа птиц – ведомство провело проверку придорожных кафе в Юрьянском районе.

Внеплановые проверки были организованы с 4 февраля по 6 марта. Были проведены контрольные закупки, проверены условия хранения и реализации продукции животноводства. Две организации правила нарушили.

- На пищеблоке кафе близ д. Высоково установлено хранение животноводческой продукции (карбоната свиного массой 1,996 кг) без маркировки, – сообщает отдел ветеринарного надзора Управления Россельхознадзора по Кировской области и Удмуртской Республике. - В кафе на 438 километре автодороги «Вятка» также хранилась животноводческая продукция (шея, полуфабрикат мясной из свинины массой 3,926 кг) без маркировки.

Опасную продукцию уничтожили. А предпринимателей оштрафовали на шесть тысяч рублей каждого.

ИСТОЧНИК KP.RU