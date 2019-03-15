2019-03-15T08:06:29+03:00
Общество

Общественная палата выразила недоверие компании, рассчитавшей нормативы ТКО

Очередное заседание общественников было посвящено мусору и оплате за него
Алена ЗАЙЦЕВА
Поделиться:
С 1 января в области действует мусорная реформа. И далеко не все довольны ее результатамиС 1 января в области действует мусорная реформа. И далеко не все довольны ее результатамиФото: Елизавета Захарова
Изменить размер текста:

В четверг, 14 марта 2019 года, многодетная мама Марина Сунцова вышла на одиночный пикет к правительству Кировской области. Она протестовала против введенных с 1 января платежей за вывоз и утилизацию мусора.

И она не единственная, кто недоволен мусорной реформой. На последнем заседании Общественной палаты региональная группа общественного контроля за формированием и соблюдением тарифов в Кировской области Общественной палаты обсудили вопрос: законны ли нормативы на вывоз ТКО в области?

Как оказалось, 2017-2018 годах «Кировкоммунпроект» сделал заключение, не проводя исследований, а основываясь экспертизе 2005 года. В конце прошлого года времени на новую экспертизу просто не оставалось, и правительство утвердило этот норматив.

- Стремясь исправить допущенную ошибку, министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области и КОГБУ Институт «Кировкоммунпроект» 31 января 2018 года заключили контракт на проведение исследования объемов твердых коммунальных отходов и представления соответствующего экспертного заключения, - сообщает Общественная плата Кировской области.

Однако, открытого конкурса проведено не было. И общественного контроля, насколько правильно рассчитан норматив, также не было. Поэтому общественники выразили недоверие к выводам и оценкам документа.

Как рассказала заместитель руководителя Института Ирина Торопова, новое исследование проводилось с весны 2018 года.

- Сейчас мы предоставили министру проект новых нормативов, которые сегодня-завтра будут вывешены на сайте», - рассказала Торопова. - Естественно, что за эти 13 лет объем отходов изменился.

Новые расчеты показали, что вместо 1,732 метров кубических в год один условный житель многоквартирного дома в Кирове стал производить 2,18 кубических метров ТКО, жители индивидуальных домов – 2,47 кубических метров.

Члены региональной группы обратили внимание, что повышение норматива на 25 % может повлечь повышение тарифа примерно на 45 %. Ирина Торопова с этим согласилась и, чтобы избежать социального взрыва, предложила увеличивать тариф не сразу, а заложить недополученную оператором выручку в тарифы следующих трех лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Чепецке «хакер» получил штраф в восемь тысяч рублей за попытку украсть деньги с карты
В кафе Юрьянского района нашли нарушения
За два месяца 2019 года кировчане перевели мошенникам более 10 миллионов рублей
В Кировской области ищут мужчину, который пытался ограбить магазин
Кировчанин забрал медвежью шкуру из кафе, пока его никто не видел
В 2019 году МРСК Центра и МРСК Центра и Приволжья направят на природоохранные мероприятия более 90 миллионов рублей
В Кирове начали делать ямочный ремонт на аварийных дорогах
Кировэнерго призывает соблюдать правила электробезопасности при расчистке крыш от снега и наледи
Руководитель Песковского хлебокомбината заставил начислить себе лишнюю премию
В Кировской области сфотографировали ложное солнце из алмазной пыли
Кировскому полицейскому пытался дать взятку житель Кемерово