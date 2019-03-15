Общественная палата выразила недоверие компании, рассчитавшей нормативы ТКО
В четверг, 14 марта 2019 года, многодетная мама Марина Сунцова вышла на одиночный пикет к правительству Кировской области. Она протестовала против введенных с 1 января платежей за вывоз и утилизацию мусора.
И она не единственная, кто недоволен мусорной реформой. На последнем заседании Общественной палаты региональная группа общественного контроля за формированием и соблюдением тарифов в Кировской области Общественной палаты обсудили вопрос: законны ли нормативы на вывоз ТКО в области?
Как оказалось, 2017-2018 годах «Кировкоммунпроект» сделал заключение, не проводя исследований, а основываясь экспертизе 2005 года. В конце прошлого года времени на новую экспертизу просто не оставалось, и правительство утвердило этот норматив.
- Стремясь исправить допущенную ошибку, министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области и КОГБУ Институт «Кировкоммунпроект» 31 января 2018 года заключили контракт на проведение исследования объемов твердых коммунальных отходов и представления соответствующего экспертного заключения, - сообщает Общественная плата Кировской области.
Однако, открытого конкурса проведено не было. И общественного контроля, насколько правильно рассчитан норматив, также не было. Поэтому общественники выразили недоверие к выводам и оценкам документа.
Как рассказала заместитель руководителя Института Ирина Торопова, новое исследование проводилось с весны 2018 года.
- Сейчас мы предоставили министру проект новых нормативов, которые сегодня-завтра будут вывешены на сайте», - рассказала Торопова. - Естественно, что за эти 13 лет объем отходов изменился.
Новые расчеты показали, что вместо 1,732 метров кубических в год один условный житель многоквартирного дома в Кирове стал производить 2,18 кубических метров ТКО, жители индивидуальных домов – 2,47 кубических метров.
Члены региональной группы обратили внимание, что повышение норматива на 25 % может повлечь повышение тарифа примерно на 45 %. Ирина Торопова с этим согласилась и, чтобы избежать социального взрыва, предложила увеличивать тариф не сразу, а заложить недополученную оператором выручку в тарифы следующих трех лет.
ИСТОЧНИК KP.RU