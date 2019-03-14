За два месяца 2019 года кировчане перевели мошенникам более 10 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 18:18 2019-03-14T19:32:03+03:00

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Кировчане продолжают отдавать деньги дистанционным мошенникам. Всего за два месяца жители города лишились 10 миллионов рублей. Уже сейчас количество совершенных преступлений выросло на 80% в сравнении с предыдущим годом. Об этом рассказали на пресс-конференции в УМВД России по Кировской области.

- С начала года удалось привлечь к уголовной ответственности 35 мошенников, - пояснили в ведомстве. - С целью установления мошенников, которые находятся в других регионах, сотрудники полиции выезжали в Москву и Московскую область, Самару, Вологодский край, Санкт-Петербург и Краснодарский край.

В УМВД отметили, что подготовка к выездам проводилась тщательная, поэтому они принесли свой результат. В том числе полицейским удалось задержать в Краснодаре 32-летнюю местную жительницу. Женщину обвиняют в серии дистанционных мошенничеств. Суммарно из-за действий дамы пострадали 22 кировчанина.

Для того чтобы не попасться на удочку мошенникам, медицинский психолог Екатерина Васенина посоветовала кировчанам никогда не принимать поспешные решения. Если человек начинает торопить вас, повышать голос и вызвать жалость, лучше всего прекратить разговор. Также во время пресс-конференции представитель одного из банков Алексей Костин отметил, что сотрудники банка никогда не будут просить вас назвать личные данные вашей карты.

ИСТОЧНИК KP.RU