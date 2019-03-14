В Кировской области ищут мужчину, который пытался ограбить магазин

СЕГОДНЯ 18:05 2019-03-14T19:33:25+03:00

Он зашел в помещение с ножом

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Попытка ограбления произошла в среду, 13 марта, около 13.35 часов, в Слободском. Неизвестный мужчина зашел в магазин, расположенный на улице Ленина, 102, и стал угрожать продавцам ножом, требуя деньги.

- Пока что мы не можем сообщить причины, по которым ему не удалось похитить денежные средства, - рассказали в УМВД России по Кировской области. - По факту ЧП возбуждено уголовное дело по статье «Разбой, совершенный с применением оружия». Нарушителю закона грозит лишение свободы на срок до десяти лет.

В полиции сообщили приметы подозреваемого: на вид ему 25-35 лет, рост 185-190 см, худощавое телосложение, темные короткие прямые волосы, лицо овальной формы, прямой нос.

Во время инцидента он был одет в куртку темного цвета (предположительно, синего) с капюшоном, серый свитер, потертые в районе бедер джинсы, черные ботинки и черные перчатки.

Всех, кому известна информация об этом человеке, просят сообщить в полицию по телефонам: (83362) 4-13-02, 5-74-21, 5-74-33, 5-74-34, 5-74-38.

ИСТОЧНИК KP.RU