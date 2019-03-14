2019-03-14T16:58:04+03:00
Общество

В Кирове начали делать ямочный ремонт на аварийных дорогах

Аукцион на проведение работ в апреле-мае еще ведется
Евгений ДЕМИХОВ
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Дороги будут ремонтировать в самых нагруженных участках. Фото: admkirov.ruДороги будут ремонтировать в самых нагруженных участках. Фото: admkirov.ru
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Из-за холодной погоды рабочие используют специальные «зимние технологии». Выбоины на дорогах «латают» литым асфальтобетоном, который удалось сохранить после работ с декабря в качестве резерва. Его оставили специально на начало весны специально для аварийных участков.

- На 14 марта 2019 года ямочный ремонт сделан на проезжих частях с самым высоким потоком автомобилей, - сообщили в администрации города Кирова. - Работы провели на перекрестках улицы Ленина с улицами Блюхера, Пятницкой и Розы Люксембург, на участке улицы Воровского от улицы Дерендяева до улицы Сурикова, а также на пересечении Октябрьского проспекта и улицы Северное Кольцо.

Ямочный ремонт предстоит сделать на других участках улиц Ленина и Воровского.

Кстати, аукцион на проведение работ, которые запланированы на апрель-май 2019 года, еще идет. На ремонт дорог выделят 4,5 миллиона рублей из городского бюджета.

ИСТОЧНИК KP.RU

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