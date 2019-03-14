Руководитель Песковского хлебокомбината заставил начислить себе лишнюю премию

СЕГОДНЯ 14:55 2019-03-14T15:01:23+03:00

За 30 тысяч рублей премии экс-руководитель может угодить в тюрьму на шесть лет Фото: Валерий РОМАНОВ

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Прокуроры провели проверку бухгалтерских документов на муниципальном предприятия поселка Песковка. Как оказалось, директор хлебопекарного завода с декабря 2015 года по январь 2018 года распорядилась начислять себе премии. Причем, необоснованные. Бухгалтерия непосредственному руководителю отказать не смогла. В итоге ущерб, причиненный предприятию, оценено 30 тысяч рублей.

По материалам прокуратуры следователем СУ СКР по Кировской области возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 160 УК РФ «Присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, с использованием своего служебного положения».

Экс-руководителю бюджетного предприятия грозит до шести лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU