2019-03-14T14:29:56+03:00
Происшествия

Кировскому полицейскому пытался дать взятку житель Кемерово

Следственный комитет возбудил уголовное дело
Алена ЗАЙЦЕВА
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Размер взятки - 60 тысяч, а размер штрафа - 1,5 миллиона рублейРазмер взятки - 60 тысяч, а размер штрафа - 1,5 миллиона рублейФото: Анастасия Осипова
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Уроженцу Кемеровской области грозит штраф в 1,5 миллиона или лишение свободы до восьми лет. Именно такие санкции подразумевает ч. 3 ст. 291 УК РФ «Дача взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий».

В УФСБ России по Кировской области потупило сообщение о том, что 10 марта на трассе Советск-Лебяжье был остановлен автомобиль с превышением допустимых габаритов без специального разрешения.

- Начальником ОГИБДД МО МВД России «Советский» было разъяснено подозреваемому, сопровождавшему указанный грузовой автомобиль, что будет составлен протокол об административном правонарушении, транспортное средство будет задержано и доставлено на специализированную автостоянку, - сообщают в СУ СК РФ по Кировской области. - После чего у мужчины возник преступный умысел на дачу взятки сотруднику полиции.

Однако, сам сотрудник полиции о том что ему планируют дать денег, сообщил руководству. Встреча с сопровождающим груз была назначена через два дня в местном кафе.

Мужчина принес 60 тысяч рублей в конверте. И в момент передачи взятки был задержан «фсбшниками».

ИСТОЧНИК KP.RU

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