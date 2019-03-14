Двое кировчан погибли под колесами машин
Вчера, 13 марта, двое жителей Кировской области погибли в ДТП. Первая авария случилась в 10.30 часов утра селе Лойно Верхнекамского района. Водитель ЗИЛа сдал назад и придавил 58-летнего местного жителя, проходившего мимо гаражей. От полученных травм мужчина скончался на месте.
Фото: УГИБДД УМВД России по Кировской области
- Вторая авария случилась в 18.35 часов на трассе в Кильмезском районе, - сообщает УГИБДД УМВД России по Кировской области. - 34-летний мужчина шел по обочине дороги, его сбил попутный автомобиль ГАЗ. Пешеход погиб на месте от полученных повреждений.
Напомним, на днях в Кирове рухнувшая с крыши дома снежная глыба разбила сразу три машины. Одна из машин пострадала особенно сильно - как рассказала «Комсомолке» ее владелица, автомобиль восстановлению не подлежит.
ИСТОЧНИК KP.RU