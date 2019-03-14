В Кирове пьяный подросток катался по Филейке на угнанной машине

СЕГОДНЯ 13:09 2019-03-14T13:32:48+03:00

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17-летний кировчанин «подарил» своей маме на 8 Марта сюжет в программе «Место происшествия». Подросток вместе с приятелем угнал автомобиль и катался на нем по Филейке. По словам самого молодого человека, он уже сдал на права, однако не успел их получить. Вскоре он попался полицейским, а те сняли с машины номера: автомобиль находился в розыске.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kirov.kp.ru/video/embed/697136" frameborder="0"></iframe> 17-летний кировчанин выпил, угнал машину и катался на ней по Филейке.Видео: «Место происшествия» vk.com/kirovmp

Угнанное авто остановили на улице Металлургов. К счастью, попасть в аварию молодые люди не успели.

От подростка пахло спиртным, экспертиза на наличие алкоголя в крови также дала положительный результат. Вскоре на месте ЧП оказались родители школьника, отец пообещал строго наказать молодого человека.

ИСТОЧНИК KP.RU