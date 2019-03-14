В Кирове пьяный подросток катался по Филейке на угнанной машине
17-летний кировчанин «подарил» своей маме на 8 Марта сюжет в программе «Место происшествия». Подросток вместе с приятелем угнал автомобиль и катался на нем по Филейке. По словам самого молодого человека, он уже сдал на права, однако не успел их получить. Вскоре он попался полицейским, а те сняли с машины номера: автомобиль находился в розыске.
17-летний кировчанин выпил, угнал машину и катался на ней по Филейке.Видео: «Место происшествия» vk.com/kirovmp
Угнанное авто остановили на улице Металлургов. К счастью, попасть в аварию молодые люди не успели.
От подростка пахло спиртным, экспертиза на наличие алкоголя в крови также дала положительный результат. Вскоре на месте ЧП оказались родители школьника, отец пообещал строго наказать молодого человека.
ИСТОЧНИК KP.RU