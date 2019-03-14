2019-03-14T13:32:48+03:00
Происшествия

В Кирове пьяный подросток катался по Филейке на угнанной машине

Экспертиза подтвердила: в крови молодого человека был алкоголь
Александр ЧАРУШИН
Поделиться:
Подросток попался полицейским на улице Металлургов. Фото: скриншот из видеоПодросток попался полицейским на улице Металлургов. Фото: скриншот из видео
Изменить размер текста:

17-летний кировчанин «подарил» своей маме на 8 Марта сюжет в программе «Место происшествия». Подросток вместе с приятелем угнал автомобиль и катался на нем по Филейке. По словам самого молодого человека, он уже сдал на права, однако не успел их получить. Вскоре он попался полицейским, а те сняли с машины номера: автомобиль находился в розыске.

17-летний кировчанин выпил, угнал машину и катался на ней по Филейке.Видео: «Место происшествия» vk.com/kirovmp

Угнанное авто остановили на улице Металлургов. К счастью, попасть в аварию молодые люди не успели.

От подростка пахло спиртным, экспертиза на наличие алкоголя в крови также дала положительный результат. Вскоре на месте ЧП оказались родители школьника, отец пообещал строго наказать молодого человека.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Двое кировчан погибли под колесами машин
Игорь Маковский: «В период паводка электросетевой комплекс 20 регионов страны будет находиться под нашим надежным контролем»
В Кирове коммунальщики очистили снег с крыши вместе с антеннами и снегозадержателями
«Хватит издеваться над многодетной семьей!»: кировчанка вышла к зданию правительства с требованием пересчитать плату за мусор
Слободской и Каринторф свяжет автомобильная трасса
В Унинском районе обнаружили бешеную лисицу
Подруги дважды ограбили квартиру кировчанки, попавшей в больницу
Филиал «КЧХК» направил на природоохранные мероприятия 73 млн рублей
Кировская чиновница устроила сына на две должности с завышенной зарплатой
17 предприятий Кировской области наказали за загрязнение водоемов
В Кирове отправили под суд две банды, совершивших 157 наркопреступлений
В Кирове маршрут автобуса № 10 продлят до домов на Лесозаводской
В центре Кирова продается особняк за 60 миллионов рублей
Из-за потопа на Карла Либкнехта отключили воду в пяти домах и детском саду
Кировские УК оштрафовали на два миллиона рублей за день
Красное море в Кирове: перекресток Карла Либкнехта и Милицейской затопило
Кировэнерго: электросетевой комплекс Кировской области работает в штатном режиме
Нетрезвый чепчанин заживо сгорел в подъезде
В филиале «КЧХК» прошел конкурс профмастерства среди специалистов производственной лаборатории