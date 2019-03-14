В Кирове коммунальщики очистили снег с крыши вместе с антеннами и снегозадержателями

СЕГОДНЯ 12:25 2019-03-14T13:31:14+03:00

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Кировчане вновь жалуются на некачественную уборку снега в городе. В среду, 13 марта, в доме на улице Свердлова коммунальщики убрали снег с крыши вместе с антеннами и снегозадержателями. Об этом раздосадованная местная жительница рассказала в группе «Злой кировчанин». На сообщение отреагировали представители администрации.

- Вы можете сообщить о неудовлетворительной работе управляющей компании в Государственную жилищную инспекцию для принятия мер, - ответили кировчанке. - Кроме того, УК обязана предупреждать жильцов о планируемых работах по содержанию общего имущества дома с указанием сроков.

На улице Шинников работники повредили провода. Фото: Никита КОТИН

В тот же день ситуация повторилась на улице Шинников. При чистке снега рабочие также повредили провода. О произошедшем уже сообщили в мэрию Кирова.

ИСТОЧНИК KP.RU