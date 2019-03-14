«Хватит издеваться над многодетной семьей!»: кировчанка вышла к зданию правительства с требованием пересчитать плату за мусор

СЕГОДНЯ 12:24 2019-03-14T13:29:59+03:00

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Сегодня, 14 марта, у входа в здание правительства Кировской области появился зеленый контейнер для сбора мусора. Так, одна из жительниц региона решила выразить свой протест против высокого «мусорного» тарифа. Женщина встала рядом с контейнером с надписью «зверский антинародный тариф». Фото с места событий опубликовано в сообществе «Типичный Киров».

- Может, хватит издеваться над нашей многодетной семьей? - гласит плакат в руках кировчанки. - Требую провести замеры мусора по моему дому!

Семья кировчанки ежемесячно платит 1 500 рублей за вывоз отходов из небольшого контейнера. Фото: «Типичный Киров» vk.com/etotkirov

По словам протестующей, за вывоз отходов из небольшого личного контейнера с ее семьи берут 1 500 рублей. Платежные квитанции женщина также прикрепила к баку.

- Мы многодетная семья с престарелыми родителями, - написала кировчанка на контейнере. - Сортируем мусор: органика гниет в компостной яме, а пластик, бумага, стекло и «жестянка» сдаются в пункты приема вторсырья!

Напомним, в ближайшем будущем, как и анонсировала региональная служба по тарифам, вырастет тариф на вывоз мусора. Также планируют поднять и норматив вывоза отходов: в итоге плата кировчан за сбор, транспортировку и захоронение мусора может значительно увеличиться.

ИСТОЧНИК KP.RU