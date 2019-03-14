2019-03-14T11:52:54+03:00
Недвижимость

Слободской и Каринторф свяжет автомобильная трасса

Также началась проектировка моста через реку Чепцу
Александр ЧАРУШИН
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Кирово-Чепецк может стать крупным транспортным узлом. Фото: правительство Кировской областиКирово-Чепецк может стать крупным транспортным узлом. Фото: правительство Кировской области
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В Кировской области продолжат развивать транспортную сеть, связывающую города и целые районы друг с другом. Речь идет о дорогах в направлении Киров - Кирово-Чепецк - Слободской. Так, сейчас в Чепецке уже начали проектировать мост через реку Чепцу. Кроме того, Каринторф и Слободской в ближайшем будущем должна связать современная автодорога.

- Наш город в будущем может стать крупным транспортным узлом, - приводит слова главы Кирово-Чепецка Елены Савиной официальный сайт города. - В этом есть и плюсы, и минусы, но проект точно даст Кирово-Чепецку новые возможности для развития.

Напомним, в 2019 году 350 миллионов рублей потратят на строительство долгожданной дороги Опарино - Альмеж. Всего на работы по созданию трассы уйдет около миллиарда рублей, строительство должны завершить к 2021 году.

ИСТОЧНИК KP.RU

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