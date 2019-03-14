Слободской и Каринторф свяжет автомобильная трасса
В Кировской области продолжат развивать транспортную сеть, связывающую города и целые районы друг с другом. Речь идет о дорогах в направлении Киров - Кирово-Чепецк - Слободской. Так, сейчас в Чепецке уже начали проектировать мост через реку Чепцу. Кроме того, Каринторф и Слободской в ближайшем будущем должна связать современная автодорога.
- Наш город в будущем может стать крупным транспортным узлом, - приводит слова главы Кирово-Чепецка Елены Савиной официальный сайт города. - В этом есть и плюсы, и минусы, но проект точно даст Кирово-Чепецку новые возможности для развития.
Напомним, в 2019 году 350 миллионов рублей потратят на строительство долгожданной дороги Опарино - Альмеж. Всего на работы по созданию трассы уйдет около миллиарда рублей, строительство должны завершить к 2021 году.
ИСТОЧНИК KP.RU