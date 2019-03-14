2019-03-14T13:01:21+03:00
Общество

В Унинском районе обнаружили бешеную лисицу

Животное забежало на территорию села Елгань
Анна КРЮКОВА
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Это уже третий случай бешенства в 2019 году. Фото: pixabay.comЭто уже третий случай бешенства в 2019 году. Фото: pixabay.com
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В среду, 13 марта, на территорию села Елгань Унинского района забежала лисица с признаками заболевания бешенством. Кировская областная ветеринарная лаборатория подтвердила диагноз.

- Это уже третий случай бешенства, который специалисты зарегистрировали в 2019 году, - отметили в Управлении ветеринарии Кировской области. - Проводится комплекс мер по локализации и ликвидации заболеваемости на территории Унинского района.

Напомним, что не стоит подходить к диким животным, которые приходят на территорию населенных пунктов. Также, чтобы обезопасить себя от заболевания бешенством, нельзя гладить бесхозных питомцев. Если животное все-таки вас укусило, необходимо срочно обратиться в поликлинику по месту жительства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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