2019-03-14T11:54:25+03:00
Происшествия

Подруги дважды ограбили квартиру кировчанки, попавшей в больницу

Потерпевшая недосчиталась двух телевизоров, курток, пуховиков и техники
Александр ЧАРУШИН
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Во время первого визита девушки вынесли из квартиры телевизорВо время первого визита девушки вынесли из квартиры телевизорФото: Евгения ГУСЕВА
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В сентябре 2018 года кировчанка пригласила двоих подруг в гости. В какой-то момент ей стало плохо, скорая увезла женщину в больницу. Тем временем подруги вынесли из квартиры телевизор стоимостью 13 тысяч рублей, сдали его в ломбард. Позднее они навестили потерпевшую в больнице, и та попросила забрать ее кота. Девушки вернулись в квартиру, вынесли оттуда пуховики, куртки, еще один телевизор и технику на сумму свыше 25 тысяч рублей.

- Уголовное дело возбудили по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Тайное хищение группой лиц по предварительному сговору с причинением значительного ущерба», - рассказали в пресс-службе УМВД России по Кировской области. - Суд признал девушек виновными и приговорил к двум годам тюрьмы условно с двумя годами испытательного срока каждой.

Ранее мы писали о «Вятских Бонни и Клайде»: 40-летний кировчанин и его 34-летняя подруга «заработали» 7,3 миллиона рублей, продавая несуществующий лес.

ИСТОЧНИК KP.RU

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