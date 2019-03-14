Кировская чиновница устроила сына на две должности с завышенной зарплатой
В Афанасьевском районе Кировской области проверили, соблюдают ли власти антикоррупционное законодательство. Выяснилось, что глава Бисеровского сельского поселения лично подписала бумаги о приеме на работу своего сына. Ему предоставили сразу две ставки: старшего водителя местной пожарной охраны и водителя администрации поселения.
По договорам, обе должности были его основным местом работы, однако он не мог одновременно выполнять свою работу на обеих ставках. К тому же, зарплата мужчины оказалась сильно завышена по сравнению с другими водителями.
- По закону, снять чиновника с должности можно, если в его работе усмотрят конфликт интересов, - рассказали в прокуратуре Кировской области. - В случае с главой Бисеровского сельского поселения конфликт интересов был в том, что ее сын получал личную выгоду от работы в администрации, хотя не мог полностью осуществлять свои должностные полномочия.
Прокурор предложил поднять вопрос об отставке женщины на ближайшем заседании местной думы. Однако глава Бисеровского сельского поселения подала в отставку сама, не дожидаясь решения думы.
ИСТОЧНИК KP.RU