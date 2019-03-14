17 предприятий Кировской области наказали за загрязнение водоемов

СЕГОДНЯ 10:18 2019-03-14T10:18:14+03:00

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Руководителям компаний направили представления. Специалисты природоохранной прокуратуры нашли нарушения федерального законодательства в работе 17 предприятий Кировской области.

- Организации, которые осуществляют вредное воздействие на водоемы, в том числе сбрасывают сточные воды, должны рассчитывать этот ущерб, - сообщили в природоохранной прокуратуре Кировской области. - Кроме того, если был причинен вред животным и растениям водоемов, предприятие должно его возместить. Например, обеспечить выпуск молодых рыб в объект на сумму вреда.

Среди нарушителей выявили следующие организации: ООО «Зуевское любимое», ООО «Водоочистка», ООО «Орловский водоканал», ООО «Сокольский фанерный комбинат» и другие. Прокуратура взяла под контроль устранение нарушений.

ИСТОЧНИК KP.RU