2019-03-14T10:18:14+03:00
Общество

17 предприятий Кировской области наказали за загрязнение водоемов

Все организации обязали устранить нарушения
Евгений ДЕМИХОВ
Поделиться:
Руководство организаций не следило за сбросом сточных водРуководство организаций не следило за сбросом сточных водФото: Аца КОШТЭ
Изменить размер текста:

Руководителям компаний направили представления. Специалисты природоохранной прокуратуры нашли нарушения федерального законодательства в работе 17 предприятий Кировской области.

- Организации, которые осуществляют вредное воздействие на водоемы, в том числе сбрасывают сточные воды, должны рассчитывать этот ущерб, - сообщили в природоохранной прокуратуре Кировской области. - Кроме того, если был причинен вред животным и растениям водоемов, предприятие должно его возместить. Например, обеспечить выпуск молодых рыб в объект на сумму вреда.

Среди нарушителей выявили следующие организации: ООО «Зуевское любимое», ООО «Водоочистка», ООО «Орловский водоканал», ООО «Сокольский фанерный комбинат» и другие. Прокуратура взяла под контроль устранение нарушений.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24