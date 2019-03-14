2019-03-14T12:05:43+03:00
Происшествия

В Кирове отправили под суд две банды, совершивших 157 наркопреступлений

В одной из групп действовал бывший сотрудник УФСКН
Евгений ДЕМИХОВ
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Участников преступных сообществ задержали и отправили под суд за 157 наркопреступленийУчастников преступных сообществ задержали и отправили под суд за 157 наркопреступленийФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Преступные сообщества сбывали запрещенные вещества на территории четырех регионов: Кировской области, Республик Крым и Коми и Приморского края. 32-летний бывший оперативник Управления федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков, пять кировчан и один житель Крыма занимались распространением синтетических наркотиков.

- Они выполняли роли «операторов», «фасовщиков» и «закладчиков», - сообщили в прокуратуре Кировской области. - Распространение наркотиков происходило через «закладки». В результате сотрудничества УМВД и УФСБ России по Кировской области удалось остановить деятельность двух преступных сообществ. На их «складах» нашли порядка 12 кг наркотиков, приготовленных к реализации.

Четверо из шести обвиняемых дали показания против других участников банд и помогли раскрыть 150 наркопреступлений. Уголовные дела по статьям «Организация и участие в преступном сообществе» и «Незаконный сбыт и покушение на незаконный сбыт наркотических средств в значительном, крупном и особо крупном размерах» уже направили в суд. За подобные преступления обвиняемым грозит до 10 и 20 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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