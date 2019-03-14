В Кирове маршрут автобуса №10 продлят до домов на Лесозаводской

СЕГОДНЯ 07:38 2019-03-14T07:38:00+03:00

Также в слободы Кокуй и Леваши продлят маршрут автобуса № 52 Фото: Михаил ФРОЛОВ

К работам по продлению маршрута приступят после паводка

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Маршрут автобуса №10 продлят до отдаленных домов на улице Лесозаводской. Такое решение приняли по просьбе местных жителей на общественном совете с мэром города Еленой Ковалевой.

- Для продления маршрута необходимо обустроить разворотный круг, установить две остановки и необходимые дорожные знаки, - отметили в пресс-службе Гордумы. - Однако эта проблема настолько актуальна для жителей микрорайона, что к работам приступят уже после паводка.

Также на совете замначальника департамента городского хозяйства администрации города Дмитрий Печенкин сообщил, что все удаленные микрорайоны будут учтены при формировании новой маршрутной сети. Она начнет действовать в нашем городе с 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU