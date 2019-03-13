2019-03-13T18:34:45+03:00
Происшествия

Из-за потопа на Карла Либкнехта отключили воду в пяти домах и детском саду

Специалистам пришлось вывести из работы поврежденный участок водопровода
Евгений ДЕМИХОВ
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Из-за прорыва жильцы некоторых домов не могли выйти на улицу. Фото: vk.com/nat558445Из-за прорыва жильцы некоторых домов не могли выйти на улицу. Фото: vk.com/nat558445
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Воду, бившую из канализационного люка, уже откачали, но последствия аварии еще не устранили. Реки багровой воды образовались на перекрестке улиц Карла Либкнехта и Милицейской из-за ЧП на коммунальных сетях.

- Сотрудники организации «Технотрейд» при проведении строительных работ повредили водопровод, - сообщили в ККС. - На данный момент аварийный участок выведен из работы. Отключены жилые дома № 151, 153, 154 и 156 на улице Карла Либкнехта, а также дом на улице Милицейской, 49 и детский сад на Милицейской, 61а.

Ремонтировать трубы будут всю ночь. К утру специалисты обещают восстановить водоснабжение. К жилым домам организовали подвоз воды.

ИСТОЧНИК KP.RU

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