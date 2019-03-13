2019-03-13T18:12:26+03:00
Общество

Кировские УК оштрафовали на два миллиона рублей за день

Антирекорд поставила компания, которую лишили 1,2 миллиона рублей
Евгений ДЕМИХОВ
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За падение снега на голову «управляйке» могут выписать штраф до 300 тысяч рублей. Фото: admkirov.ruЗа падение снега на голову «управляйке» могут выписать штраф до 300 тысяч рублей. Фото: admkirov.ru
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Участившиеся случаи падения снега на головы кировчан возмущают не только самих жителей города, но и мэрию. В администрации прошло заседании комиссии, на которой рассмотрели протоколы о нарушениях УК. Шесть из них составлены по фактам падения ледяных глыб с крыш домов.

- Штрафы в этих случаях достигали от 200 до 300 тысяч рублей, - сообщили в администрации города Кирова. - Всего принято решение о штрафных санкциях по 34 случаям ненадлежащего содержания дворов и кровель.

В результате заседания кировские УК лишились 2,2 миллионов рублей. Антирекорд поставила ООО «Акор». Эту организацию оштрафовали на 1,2 миллиона рублей.

Кстати, всего за 2019 год управляющие компании Кирова из-за своей халатности потеряли порядка 5,3 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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