2019-03-13T17:19:28+03:00
Происшествия

Красное море в Кирове: перекресток Карла Либкнехта и Милицейской затопило

Вода бьет из канализационного люка
Евгений ДЕМИХОВ
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Издалека потоп выглядит как красная река. Фото: vk.com/nat558445Издалека потоп выглядит как красная река. Фото: vk.com/nat558445
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Сегодня, 13 марта, около двух часов дня две кировских улицы превратились в каналы Венеции. Горожане сообщили об этом с группе «Злой Кировчанин». Вода начала бить из канализационного люка, расположенного рядом с перекрестком улиц Карла Либкнехта - Милицейской. Некоторые жители домов не смогли даже выйти на улицу из-за потопа. Вода залила часть подземной парковки.

На фото, сделанных с верхних этажей домов, жидкость окрашена в бардовый цвет. Некоторые кировчане в комментариях с сарказмом пишут: «На Красное море в этом году можно уже не ездить...все рядом». А вот жильцы домов, рядом с которыми произошло ЧП, сообщают, что рядом стояла буровая установка. Они предполагают: рабочие «что-то зацепили».

Специалисты ККС среагировали на потоп и спустя примерно полтора часа устранили утечку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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