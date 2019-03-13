2019-03-13T16:12:22+03:00
Происшествия

Нетрезвый чепчанин заживо сгорел в подъезде

Мужчина жег газеты и курил, пытаясь согреться в холодную ночь
Александр ЧАРУШИН
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Погибший зашел в чужой подъезд, чтобы согретьсяПогибший зашел в чужой подъезд, чтобы согретьсяФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Ранним утром в четверг, 7 марта, в Кирово-Чепецке погиб мужчина. Все случилось около 4.30 часов утра: на улице сильно похолодало, нетрезвый местный житель зашел в подъезд дома на улице Азина. Позднее на месте ЧП следователи нашли сожженные газеты и окурки от сигарет: судя по всему, мужчина пытался согреться. В какой-то момент огонь перекинулся на его куртку.

- Жильцы почувствовали запах гари и вышли в подъезд, пытались потушить огонь, - рассказали «Комсомолке» в СУ СК России по Кировской области. - Мужчина в итоге получил серьезные ожоги, его увезли в районную больницу, где он и скончался. По данному факту идет доследственная проверка.

Напомним, вчера в Кирове погиб 49-летний мужчина. От непотушенной им сигареты загорелась мебель в квартире, кировчанин скончался от отравления угарным газом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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