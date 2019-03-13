В Кирове продают снег по рублю за килограмм

СЕГОДНЯ 14:44 2019-03-13T16:28:37+03:00

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Объявление о продаже появилось на одном из сайтов продаж 12 марта, около полуночи. Продавец предлагает обычный «зимний» снег по привлекательной цене: всего один рубль за килограмм товара.

В объявлении указано: «Предложение ограничено по времени и объемам (последнего больше)». В конце сообщения сделана важная приписка: «Торопитесь. Тает на глазах». Что имел в виду продавец, неизвестно: то ли товар ходовой, то ли погода сказывается.

Кстати, оптовикам предлагается скидка при заказе от 100 килограммов: с каждой следующей сотней стоимость уменьшается аж на десять процентов.

Напомним, что недавно в Кирове продавали чугунный бюст императора Александра III. За него просили 350 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU