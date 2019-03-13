2019-03-13T16:28:37+03:00
Общество

В Кирове продают снег по рублю за килограмм

Житель Вятских Полян предложил скидку оптовикам
Евгений ДЕМИХОВ
Поделиться:
Продавец просит за «зимний» снег символическую плату. Фото: avito.ruПродавец просит за «зимний» снег символическую плату. Фото: avito.ru
Изменить размер текста:

Объявление о продаже появилось на одном из сайтов продаж 12 марта, около полуночи. Продавец предлагает обычный «зимний» снег по привлекательной цене: всего один рубль за килограмм товара.

В объявлении указано: «Предложение ограничено по времени и объемам (последнего больше)». В конце сообщения сделана важная приписка: «Торопитесь. Тает на глазах». Что имел в виду продавец, неизвестно: то ли товар ходовой, то ли погода сказывается.

Кстати, оптовикам предлагается скидка при заказе от 100 килограммов: с каждой следующей сотней стоимость уменьшается аж на десять процентов.

Напомним, что недавно в Кирове продавали чугунный бюст императора Александра III. За него просили 350 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Красное море в Кирове: перекресток Карла Либкнехта и Милицейской затопило
Кировэнерго: электросетевой комплекс Кировской области работает в штатном режиме
Нетрезвый чепчанин заживо сгорел в подъезде
В филиале «КЧХК» прошел конкурс профмастерства среди специалистов производственной лаборатории
Бонни и Клайд по-вятски: кировчане обманывали людей, продавая им несуществующий лес
Энергетики Кировэнерго готовы к ухудшению погодных условий
СКР: расследование смерти трехлетней девочки в Кирове завершится в апреле
Алмазный бизнес: кировчанка отдала деньги мошенникам из Новосибирска за трудоустройство
Кировчанин вырубил лес на миллион рублей, обокрал дачу и сел за руль пьяным
В Кирове коммунальщики начали массово чистить крыши от снега
В Кировской области половина работников образования получает меньше 15 тысяч в месяц
49-летний кировчанин погиб от непотушенной сигареты
На чепчанина упала снежная глыба: пострадавшего увезли в больницу
Кировчанка заплатит 400 тысяч рублей за лечение пострадавших в ДТП
Отец работал, а мать гуляла: четверых кировских детей отдали в органы опеки
Пропал мужчина: он может находиться в Московской, Калужской и Кировской областях
В Кирове для улиц и домов разработают паспорта
«Отбросило на несколько метров»: в Кирове снежная глыба разбила три автомобиля
«УРАЛХИМ» направил на благотворительные цели в Кировской области более 110 млн рублей
Кировский пенсионер отдал мошенникам 70 тысяч рублей
В Кирове пенсионер упал на железный прут, когда чистил от снега крышу дачного домика
Кировские музеи, парки и памятники нанесли на онлайн-карту
Ночевала в подъезде: пропавшую 13-летнюю школьницу нашли в центре Кирова