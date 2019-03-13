2019-03-13T12:25:27+03:00
Происшествия

Кировчанин вырубил лес на миллион рублей, обокрал дачу и сел за руль пьяным

Мужчину отправят в колонию и лишат водительских прав
Александр ЧАРУШИН
Поделиться:
За июль-август прошлого года осужденный вырубил леса на миллион рублейЗа июль-август прошлого года осужденный вырубил леса на миллион рублейФото: Олег УКЛАДОВ
Изменить размер текста:

В Советске завершился судебный процесс над 32-летним местным жителем. В июле-августе 2018 года он незаконно вырубил лес на сумму около миллиона рублей. В сентябре мужчина увидел на одном из садовых участков металлический бак и решил украсть его, бак стоил 12 тысяч рублей. 4 октября его задержали автоинспекторы: он сел за руль машины пьяным. Ранее его уже наказывали за езду в нетрезвом виде.

- Уголовное дело завели по ч. 3 ст. 260 УК РФ «Незаконная рубка леса в особо крупном размере», п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража с причинением значительного ущерба» и ст. 264.1 УК РФ «Нарушение правил движения лицом, подвергнутым наказанию», - рассказали в прокуратуре Кировской области. - По совокупности преступлений суд приговорил его к 2,5 года тюрьмы и на 3 года лишил водительских прав.

Также суд удовлетворил иск Минлесхоза Кировской области: осужденному придется выплатить всю сумму ущерба, нанесенного лесному фонду. Для этого были арестованы машина и спецтехника, принадлежащие 32-летнему мужчине.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Алмазный бизнес: кировчанка отдала деньги мошенникам из Новосибирска за трудоустройство
В Кирове коммунальщики начали массово чистить крыши от снега
В Кировской области половина работников образования получает меньше 15 тысяч в месяц
49-летний кировчанин погиб от непотушенной сигареты
На чепчанина упала снежная глыба: пострадавшего увезли в больницу
Кировчанка заплатит 400 тысяч рублей за лечение пострадавших в ДТП
Отец работал, а мать гуляла: четверых кировских детей отдали в органы опеки
Пропал мужчина: он может находиться в Московской, Калужской и Кировских областях
В Кирове для улиц и домов разработают паспорта
«Отбросило на несколько метров»: в Кирове снежная глыба разбила три автомобиля
«УРАЛХИМ» направил на благотворительные цели в Кировской области более 110 млн рублей
Кировский пенсионер отдал мошенникам 70 тысяч рублей
В Кирове пенсионер упал на железный прут, когда чистил от снега крышу дачного домика
Кировские музеи, парки и памятники нанесли на онлайн-карту
Ночевала в подъезде: пропавшую 13-летнюю школьницу нашли в центре Кирова