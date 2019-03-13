Кировчанин вырубил лес на миллион рублей, обокрал дачу и сел за руль пьяным

СЕГОДНЯ 11:34 2019-03-13T12:25:27+03:00

Изменить размер текста: A A

В Советске завершился судебный процесс над 32-летним местным жителем. В июле-августе 2018 года он незаконно вырубил лес на сумму около миллиона рублей. В сентябре мужчина увидел на одном из садовых участков металлический бак и решил украсть его, бак стоил 12 тысяч рублей. 4 октября его задержали автоинспекторы: он сел за руль машины пьяным. Ранее его уже наказывали за езду в нетрезвом виде.

- Уголовное дело завели по ч. 3 ст. 260 УК РФ «Незаконная рубка леса в особо крупном размере», п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража с причинением значительного ущерба» и ст. 264.1 УК РФ «Нарушение правил движения лицом, подвергнутым наказанию», - рассказали в прокуратуре Кировской области. - По совокупности преступлений суд приговорил его к 2,5 года тюрьмы и на 3 года лишил водительских прав.

Также суд удовлетворил иск Минлесхоза Кировской области: осужденному придется выплатить всю сумму ущерба, нанесенного лесному фонду. Для этого были арестованы машина и спецтехника, принадлежащие 32-летнему мужчине.

ИСТОЧНИК KP.RU