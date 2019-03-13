В Кирове коммунальщики начали массово чистить крыши от снега

СЕГОДНЯ 11:19 2019-03-13T11:27:59+03:00

Жители города недовольны тем, что работники не убирают с тротуаров и дорог скинутые ледяные глыбы

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В Кирове управляющие компании начали активно бороться со снегом, нападавшем за зиму на крыши домов и административных зданий. В социальных сетях жители города делятся фотографиями и историями о проделанной работе.

В одном из пабликов появился пост о том, что управляющая компания впервые за всю зиму послала рабочих очистить крышу дома №9 на улице Дзержинского. Снег уже успел подтаять и обледенеть. Сбрасывая его вниз, рабочие сломали козырьки у крылец обоих подъездов, разбили отдел у окон на верхнем этаже.

Скинутый лед и снег разрушили козырек у дома. Фото: vk.com/zlo43

После очистки крыши «управляйка» снова прислала рабочего, в чьи обязанности входило освободить для жильцов путь от крыльца до дороги.

Теперь острые доски свисают над входом в дом. Фото: vk.com/zlo43

Вывозить со двора сброшенный снег никто не собирается. Чинить сломанные козырьки и окна тоже. А тем временем над выходом из подъезда свисают острые обрубки досок, норовящие упасть на прохожих.

Подобная ситуация сложилась и с домом на улице Крутикова.

Коммунальщики скинули снег с крыши и не убрали его со двора. Фото: vk.com/zlo43

Правда, коммунальщики принесли меньше разрушений: сбрасываемые снежные массы лишь помяли профильный козырек над дверью. Но снег все же завалил вход в дом. Коммунальные службы молчат уже третий день.

Однако, не до всех крыш коммунальщики успели добраться. Так, накануне начала массовых работ снег самостоятельно упал с крыши дома на перекрестке улиц Свободы и Преображенской.

Снежно-ледяная масса упала на проезжую часть. Фото: vk.com/zlo43

Снежные массы оборвали электропровода, из-за чего над проезжей части пропал свет. За секунду до этого мужчина успел забежать в магазин. Окажись он на этом месте чуть позже, снежная лавина обрушилась бы прямо на него.

Снег едва ли не упал на голову прохожему. Фото: vk.com/zlo43

Кроме того, кировчане в комментариях стали иронизировать, что снег скоро и сам сойдет с крыш в виде капели и протечек. Теплая погода пришла в город, и на некоторых автомобильных дорогах кировчане отмечают появившиеся огромные лужи и «моря».

ИСТОЧНИК KP.RU