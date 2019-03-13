В Кировской области половина работников образования получает меньше 15 тысяч в месяц
Лишь 2,4% кировских работников образования зарабатывают более 50 тысяч рублей в месяц. Зарплату ниже 15 тысяч рублей, напротив, получают 46% работников этой сферы. Зарплату выше средней по региону получает лишь четверть учителей, педагогов и научных сотрудников.
- В рейтинге регионов России по зарплатам в сферах образования Кировская область заняла 66-е место, - сообщают «РИА Рейтинг Новости». - Лидером стала Москва, где почти 60% работников образования получают более 50 тысяч рублей в месяц. Список из 85 регионов замкнула Карачаево-Черкесская Республика: высокий заработок имеют лишь 0,4% научных сотрудников, педагогов и учителей.
Ранее сообщалось, что средние зарплаты сотрудников кировских школ едва превышают отметку в 22 тысячи рублей. Киров оказался на девятом месте с конца рейтинга регионов России.
ИСТОЧНИК KP.RU