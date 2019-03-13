49-летний кировчанин погиб от непотушенной сигареты
Вчера, 12 марта, загорелась квартира в доме на проспекте Строителей. Сигнал о ЧП поступил на пульт спасателей в 3.43 часов ночи. На место выехали два пожарных расчета. Как выяснилось, в квартире обгорели диван и шкаф, закоптился потолок. Спасатели нашли в одном из помещений тело 49-летнего хозяина квартиры.
- Предположительно, пожар начался из-за непотушенной сигареты, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Кировской области. - По предварительным данным, погибший задохнулся угарным газом.
Ранее 29-летнего жителя Уржумского района осудили за поджог жилого дома и поножовщину. Мужчина на четыре года отправится в колонию строгого режима.
ИСТОЧНИК KP.RU