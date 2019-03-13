Кировчанка заплатит 400 тысяч рублей за лечение пострадавших в ДТП

СЕГОДНЯ 10:06 2019-03-13T11:33:38+03:00

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В Орловском районе проверили, как оказывается помощь местным жителям, пострадавшим от преступлений. Один из ярких примеров - ДТП, случившееся в феврале 2018 года. Женщина-водитель не справилась с управлением, врезалась в другое авто и сбила пешехода. Пассажир машины и пешеход получили тяжелые травмы, на их лечение ушло 400 тысяч рублей из ФОМС.

- По закону, вред, нанесенный личности и имуществу потерпевшего, подлежит возмещению тем, кто и причинил этот вред, - рассказали в прокуратуре Кировской области. - Виновницу ДТП приговорили к полутора годам ограничения свободы. После этого прокурор через суд потребовал взыскать с осужденной 400 тысяч рублей, потраченных на лечение потерпевших.

Прокурор Орловского района аналогично требует взыскать 300 тысяч рублей с виновников еще восьми преступлений. Эти деньги также уйдут потерпевшим.

ИСТОЧНИК KP.RU