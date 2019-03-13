Кировчанка заплатит 400 тысяч рублей за лечение пострадавших в ДТП
В Орловском районе проверили, как оказывается помощь местным жителям, пострадавшим от преступлений. Один из ярких примеров - ДТП, случившееся в феврале 2018 года. Женщина-водитель не справилась с управлением, врезалась в другое авто и сбила пешехода. Пассажир машины и пешеход получили тяжелые травмы, на их лечение ушло 400 тысяч рублей из ФОМС.
- По закону, вред, нанесенный личности и имуществу потерпевшего, подлежит возмещению тем, кто и причинил этот вред, - рассказали в прокуратуре Кировской области. - Виновницу ДТП приговорили к полутора годам ограничения свободы. После этого прокурор через суд потребовал взыскать с осужденной 400 тысяч рублей, потраченных на лечение потерпевших.
Прокурор Орловского района аналогично требует взыскать 300 тысяч рублей с виновников еще восьми преступлений. Эти деньги также уйдут потерпевшим.
ИСТОЧНИК KP.RU