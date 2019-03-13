Отец работал, а мать гуляла: четверых кировских детей отдали в органы опеки из-за плохой заботы родителей

СЕГОДНЯ 08:08 2019-03-13T08:08:46+03:00

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В Уржумском районе, Кировской области, органы опеки и судебные приставы забрали из семьи четверых детей: родители, забывая свои обязанности, не заботились о чадах, жизнь которых из-за этого была под угрозой. Об этом сообщили в пресс-службе УФССП России по Кировской области.

Данная семья уже давно стояла на контроле у ведомств. Отец практически постоянно был занят на работе, а мать, у которой уже есть дети от предыдущего брака, уходила из дома, оставляя надолго детей одних. Во время судебного разбирательства по заявлению комиссии по ПДН у горе-родителей забрали троих младших детей: их здоровье и жизнь были в опасности. Сейчас они находятся в детском доме. Старшего же ребенка отобрали уже после приговора: его отправили на обследование в детскую поликлинику.

По решению суда отца и мать лишили родительских прав. Теперь они должны будут выплачивать алименты на содержание четверых детей.

ИСТОЧНИК KP.RU