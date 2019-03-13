Отец работал, а мать гуляла: четверых кировских детей отдали в органы опеки из-за плохой заботы родителей
В Уржумском районе, Кировской области, органы опеки и судебные приставы забрали из семьи четверых детей: родители, забывая свои обязанности, не заботились о чадах, жизнь которых из-за этого была под угрозой. Об этом сообщили в пресс-службе УФССП России по Кировской области.
Данная семья уже давно стояла на контроле у ведомств. Отец практически постоянно был занят на работе, а мать, у которой уже есть дети от предыдущего брака, уходила из дома, оставляя надолго детей одних. Во время судебного разбирательства по заявлению комиссии по ПДН у горе-родителей забрали троих младших детей: их здоровье и жизнь были в опасности. Сейчас они находятся в детском доме. Старшего же ребенка отобрали уже после приговора: его отправили на обследование в детскую поликлинику.
По решению суда отца и мать лишили родительских прав. Теперь они должны будут выплачивать алименты на содержание четверых детей.
ИСТОЧНИК KP.RU