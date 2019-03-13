Пропал мужчина: он может находится в Московской, Калужской и Кировских областях

СЕГОДНЯ 07:42 2019-03-13T07:42:21+03:00

Мужчина больше недели не выходит на связь. Фото: vk.com/lizaalert_kirov

Последний раз Дмитрий Эсаулов выходил на связь 5 марта

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Поисковый отряд «Лиза Алерт» опубликовал ориентировку на 39-летнего кировчанина: Дмитрий Эсаулов последний раз связывался с родственниками 5 марта. Сейчас его местонахождение неизвестно.

По предварительным данным мужчины может находится в городе Омутнинске, Кировской области, Москве и городе Людиново, Калужской области.

Дмитрий Леонидович ростом 176 сантиметров, нормального телосложения, у него короткие темные с проседью волосы и сине-зеленые глаза.

Одет мужчины был в черные демисезонную куртку, утепленные спортивные брюки и серые кроссовки. С собой синий рюкзак и яркая спортивная сумка.

Если у вас есть какая-либо информация о пропавшем, просьба сообщить ее по телефонам: 8(800)700-54-52 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU