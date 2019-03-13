Пропал мужчина: он может находится в Московской, Калужской и Кировских областях
Поисковый отряд «Лиза Алерт» опубликовал ориентировку на 39-летнего кировчанина: Дмитрий Эсаулов последний раз связывался с родственниками 5 марта. Сейчас его местонахождение неизвестно.
По предварительным данным мужчины может находится в городе Омутнинске, Кировской области, Москве и городе Людиново, Калужской области.
Дмитрий Леонидович ростом 176 сантиметров, нормального телосложения, у него короткие темные с проседью волосы и сине-зеленые глаза.
Одет мужчины был в черные демисезонную куртку, утепленные спортивные брюки и серые кроссовки. С собой синий рюкзак и яркая спортивная сумка.
Если у вас есть какая-либо информация о пропавшем, просьба сообщить ее по телефонам: 8(800)700-54-52 или 112.
ИСТОЧНИК KP.RU