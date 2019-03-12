В Кирове для улиц и домов разработают паспорта

СЕГОДНЯ 21:30 2019-03-12T21:30:02+03:00

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Во вторник, 7 марта, в администрации города обсудили вопрос ликвидации незаконной рекламы. Сити-менеджер Илья Шульгин отметил, что сейчас большинство фасадов зданий в Кирове «залеплено не пойми чем».

- Сегодня многие владельцы домов считают, что если постройка находится в их собственности, то они могут «украшать» ее как угодно, - отметил глава администрации. - Из-за этого город утонул в «визуальном шуме».

Для того чтобы решить эту проблему для улиц и домов города разработают специальные паспорта. В документах будут обозначены места для размещения вывесок, указателей, номеров домов и подсветки. Сначала паспортизация зданий пройдет в исторической части города. Там она может быть завершена уже в этом году.

ИСТОЧНИК KP.RU