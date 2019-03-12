2019-03-12T17:56:14+03:00
Происшествия

«Отбросило на несколько метров»: в Кирове снежная глыба разбила три автомобиля

Потерпевшие пойдут в суд с требованием возместить нанесенный ущерб
Александр ЧАРУШИН
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Корпусы и стекла всех машин серьезны пострадали. Фото: Марина БАРМИНА vk.com/zlo43Корпусы и стекла всех машин серьезны пострадали. Фото: Марина БАРМИНА vk.com/zlo43
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В ночь на вторник, 12 марта, с крыши дома на Октябрьском проспекте, 12 рухнул снег. Глыба накрыла три автомобиля, которые стояли во дворе. Жильцы сразу обратились в полицию, также на месте ЧП работала административно-техническая инспекция. Корпусы и стекла всех трех машин были серьезно повреждены. По словам очевидцев, один из автомобилей от удара даже отбросило на несколько метров.

В Кирове рухнувшая глыба снега отбросила машину на несколько метров.Видео: Марина БАРМИНА vk.com/zlo43

- Жильцы утверждают, что за зиму управляющая компания «АКОР» ни разу не чистила крышу дома, - рассказали в пресс-службе города Кирова. - На жалобы УК никак не реагировала. В сумме с начала года компания «АКОР» получила штрафов уже на 1,4 миллиона рублей. Нарушения стали системными - теперь каждый новый штраф будет максимальным и составит 300 тысяч рублей.

К слову, за сход снега на машины у дома на Октябрьском проспекте, 12 «АКОР» оштрафуют именно на эту сумму. Жильцы также планируют идти в суд и требовать с УК компенсацию ущерба, нанесенного их автомобилям.

Как рассказала «Комсомолке» Марина Бармина, одна из потерпевших, ее машина не подлежит восстановлению. А к работе УК у жильцов дома накопилось немало вопросов.

- Заявка от меня на чистку крыши «висит» еще с 3 марта, - поделилась кировчанка. - Вчера дворник впервые за месяц чистила двор. Мы сказали ей, что сначала стоит очистить крышу, а она ответила, что не надо учить ее работать и ей виднее, как и что делать.

По словам Марины, дворник при телефонном разговоре с руководством заявила: «кто больше возникал по чистке крыши, тому и прилетело, теперь умнее будут».

Напомним, УК «АКОР» давно планируют лишить лицензии на работу, однако этого до сих пор не произошло.

ИСТОЧНИК KP.RU

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