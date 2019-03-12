Кировский пенсионер отдал мошенникам 70 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 17:13 2019-03-12T17:13:54+03:00

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На днях в кировскую полицию обратился 79-летний местный житель. Мужчина заявил, что услышал по радио рекламу «центра защиты», который предлагал сделать перерасчет пенсии. Консультант этого центра, которому и позвонил кировчанин, пообещал добиться повышения пенсии - для этого нужно было оплатить судебные издержки. Всего от пенсионера требовалось 70 тысяч рублей.

- Через несколько дней 79-летнему мужчине позвонил другой консультант и потребовал еще 250 тысяч рублей на оформление бумаг, - сообщает пресс-служба УМВД России по Кировской области. - В этот момент пенсионер понял, что его обманывают и обратился в органы. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество», преступников уже разыскивают.

Ранее в Кирове задержали 53-летнего мужчину, угрожавшего ножом кассиру супермаркета. Как выяснилось, преступник находился в розыске по обвинению в краже.

ИСТОЧНИК KP.RU