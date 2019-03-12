2019-03-12T17:02:53+03:00
Происшествия

В Кирове пенсионер упал на железный прут, когда чистил от снега крышу дачного домика

Спасатели и медики добирались до его дома по заснеженной тропинке
Евгений ДЕМИХОВ
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Мужчина упал с крыши своей дачиМужчина упал с крыши своей дачиФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Инцидент произошел в садоводческом обществе недалеко от поселка Сидоровка в воскресенье, 10 марта, около часа дня. 70-летний мужчина чистил крышу своего дачного домика от снега, оступился и упал на арматуру, которая торчала из земли.

- Спасатели и сотрудники скорой незамедлительно выехали на место ЧП, - сообщили в администрации города Кирова. - За 500 метров до дачи мужчины им пришлось выйти из машин и добираться до домика по тропинке, проложенной по сугробам. К счастью, медиков и спасателей встретил сын пострадавшего, он провел их месту происшествия.

Все это время пенсионер лежал на земле. Его левое бедро было проткнуто металлическим прутом.

К счастью, у спасателей был необходимый инструмент. Они отпилили арматуру, после чего медики смогли наложить шину пострадавшему.

В скором времени пенсионеру доставили в больницу, где его прооперировали. Сейчас жизни мужчины ничего не угрожает.

ИСТОЧНИК KP.RU

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