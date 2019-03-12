Кировские музеи, парки и памятники нанесли на онлайн-карту

СЕГОДНЯ 16:52 2019-03-12T16:56:37+03:00

Карта визуализирована, а все объекты разбиты по специальным слоям. Фото: turizm.geokirov.ru

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В Кировской области запущена система ГИС «Туризм». Все культурные и социальные учреждения региона теперь можно найти на единой онлайн-карте. По задумке, эта система должна помочь гостям Кирова и районов области получить всю нужную информацию о туристических объектах.

- Такие проекты существуют далеко не во всех регионах страны, - сообщает Министерство информационных технологий и связи Кировской области. - Система ГИС «Туризм» поможет управлять этой сферой. Карта достопримечательностей визуализирована и позволяет сделать поездки путешественников по нашему региону более комфортными.

Чтобы найти нужные объекты, на карте ГИС «Туризм» необходимо открыть левое меню, выбрать «каталог слоев» и отметить те учреждения, которые интересуют пользователя: музеи, парки, памятники, храмы, АЗС, рестораны или другое.

ИСТОЧНИК KP.RU