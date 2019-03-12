2019-03-12T16:55:06+03:00
Происшествия

Ночевала в подъезде: пропавшую 13-летнюю школьницу нашли в центре Кирова

Девочку уже передали родителям
Александр ЧАРУШИН
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Полицейские и волонтеры искали подростка всю ночь и утроПолицейские и волонтеры искали подростка всю ночь и утроФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Вчера вечером в кировскую полицию пришли родители 13-летней девочки. По их словам, школьница пропала без вести, самостоятельные поиски ребенка ни к чему не привели. Последний раз девочку видела ее подруга: незадолго до этого они гуляли по торгово-развлекательному центру. Полицейские вместе с волонтерами искали школьницу на улицах города.

- Сегодня днем патрульный задержал девочку в районе «Алых парусов» и передал ее инспектору по делам несовершеннолетних, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Кировской области. - По словам самой школьницы, она ночевала в подъезде одного из домов в Коминтерне. Вскоре ее передали родителям.

Тем временем продолжаются поиски 41-летней Наталии Протасовой. Женщину никто не видел с 20 декабря прошлого года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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