2019-03-12T16:54:14+03:00
Общество

Мэрия: новые детские сады сделали филиалами старых, чтобы быстрее принять воспитанников

Заведующие садиками готовы решать все организационные вопросы по открытию корпусов
Александр ЧАРУШИН
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В каждый из филиалов уже набрали необходимый штат сотрудников. Фото: пресс-служба города КироваВ каждый из филиалов уже набрали необходимый штат сотрудников. Фото: пресс-служба города Кирова
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Создание филиалов при уже существующих детских садах позволяет быстрее «заселять» новые садики детьми. Об этом городские власти рассказали в ответ на многочисленные вопросы от СМИ и интернет-пользователей. Напомним, недавно открывшиеся в Чистых Прудах детские сады «Разноцветная планета» и «Радуга детства» - по сути, новые корпуса действующих садиков №№ 4 и 24.

- Заведующие шестью детскими садами приняли в свое ведение филиалы, - рассказали в пресс-службе города Кирова. - Не все руководители готовы к решению такого количества задач в сжатые сроки. А заведующие детскими садами №№ 4, 24, 27, 149, 166, 230 готовы взять на себя решение всех организационных моментов по открытию филиалов.

Также в мэрии подчеркивают: несмотря на то что в указанных садиках заведующие будут управлять сразу двумя корпусами, в каждом из филиалов есть заместители по административно-хозяйственной части, воспитатели, медработники, повара и нянечки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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