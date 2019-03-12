Мэрия: новые детские сады сделали филиалами старых, чтобы быстрее принять воспитанников

СЕГОДНЯ 15:35 2019-03-12T16:54:14+03:00

В каждый из филиалов уже набрали необходимый штат сотрудников. Фото: пресс-служба города Кирова

Изменить размер текста: A A

Создание филиалов при уже существующих детских садах позволяет быстрее «заселять» новые садики детьми. Об этом городские власти рассказали в ответ на многочисленные вопросы от СМИ и интернет-пользователей. Напомним, недавно открывшиеся в Чистых Прудах детские сады «Разноцветная планета» и «Радуга детства» - по сути, новые корпуса действующих садиков №№ 4 и 24.

- Заведующие шестью детскими садами приняли в свое ведение филиалы, - рассказали в пресс-службе города Кирова. - Не все руководители готовы к решению такого количества задач в сжатые сроки. А заведующие детскими садами №№ 4, 24, 27, 149, 166, 230 готовы взять на себя решение всех организационных моментов по открытию филиалов.

Также в мэрии подчеркивают: несмотря на то что в указанных садиках заведующие будут управлять сразу двумя корпусами, в каждом из филиалов есть заместители по административно-хозяйственной части, воспитатели, медработники, повара и нянечки.

ИСТОЧНИК KP.RU