В «Своей игре» рассказали про фестиваль шляп в Вятских Полянах

СЕГОДНЯ 14:53 2019-03-12T16:51:02+03:00

Игроки быстро справились с вопросом о фестивале шляп. Фото: скриншот из видео

На вопрос о «Полях мира» ответил программист из Азова

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9 марта в федеральном эфире показали очередной выпуск телепрограммы «Своя игра». Темой в третьем раунде интеллектуальной игры стали «Фестивали». Один из вопросов коснулся и знаменитого «Дома шляп» - музея, расположенного в Вятских Полянах.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kirov.kp.ru/video/embed/696707" frameborder="0"></iframe> Фестивалю шляп в Вятских Полянах посвятили вопрос в «Своей игре».Видео: выпуск программы «Своя игра» на НТВ

- Фестиваль этих предметов одежды проходит в Вятских Полянах Кировской области, - указали авторы вопроса. - Минувшим летом в рамках фестиваля состоялся флешмоб «Вот это поля!».

Один из участников игры, программист из Азова Алексей Прохин, быстро дал точный ответ - он первым догадался, что речь идет о шляпах.

Напомним, «безумные шляпники» недавно вернулись из очередной экспедиции, на этот раз путешественники побывали в Индии и Непале. Вскоре экспозиция «Дома шляп» пополнится еще двумя десятками эксклюзивных головных уборов.

ИСТОЧНИК KP.RU