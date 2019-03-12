В «Своей игре» рассказали про фестиваль шляп в Вятских Полянах
9 марта в федеральном эфире показали очередной выпуск телепрограммы «Своя игра». Темой в третьем раунде интеллектуальной игры стали «Фестивали». Один из вопросов коснулся и знаменитого «Дома шляп» - музея, расположенного в Вятских Полянах.
Фестивалю шляп в Вятских Полянах посвятили вопрос в «Своей игре».Видео: выпуск программы «Своя игра» на НТВ
- Фестиваль этих предметов одежды проходит в Вятских Полянах Кировской области, - указали авторы вопроса. - Минувшим летом в рамках фестиваля состоялся флешмоб «Вот это поля!».
Один из участников игры, программист из Азова Алексей Прохин, быстро дал точный ответ - он первым догадался, что речь идет о шляпах.
Напомним, «безумные шляпники» недавно вернулись из очередной экспедиции, на этот раз путешественники побывали в Индии и Непале. Вскоре экспозиция «Дома шляп» пополнится еще двумя десятками эксклюзивных головных уборов.
ИСТОЧНИК KP.RU